Notizie Juventus, infortunio Chiellini: ecco come sta il centrale

La Juventus è in ansia per Giorgio Chiellini. Il centrale bianconero ieri è uscito al minuto numero 19 della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Dopo aver sfiorato il gol ha accusato un problema muscolare alla coscia destra, probabilmente al flessore. Il difensore ha ceduto la fascia di capitano a Leonardo Bonucci, prima di uscire dal campo dolorante; al suo posto è entrato Merih Demiral. Chiellini si è accomodato in panchina, la speranza è che il suo infortunio non sia grave; nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali, che permetteranno di conoscere l’esatta entità dell’infortunio e i relativi tempi di recupero.

Juventus, infortunio Chiellini: i tempi di recupero

In attesa dell’ufficialità sullo durata dello stop di Chiellini, l’ipotesi più probabile è che il centrale sia costretto a saltare senza dubbio la gara contro il Verona, in programma domenica sera allo Stadium e valida per la quinta giornata di campionato, e forse anche l’appuntamento più atteso, ovvero quello sempre casalingo di mercoledì prossimo in Champions League al cospetto del Barcellona di Leo Messi. Se dovesse invece esserci lesione, allora il difensore sarebbe costretto a restare fermo più a lungo, saltando anche Spezia, Ferencvaros e presumibilmente la gara con la Lazio dell’8 novembre, per poi sfruttare la seconda sosta stagionale riservata alle Nazionali e rientrare al top della condizione in vista di Juventus-Cagliari di sabato 21.

Juventus, chi gioca al posto di Chiellini?

L’infortunio di Giorgio Chiellini è una tegola per la Juventus di Andrea Pirlo, ma anche per il Fantacalcio. Il ritorno di Matthijs De Ligt è ormai imminente, ma l’olandese avrà bisogno di un periodo di rodaggio a sua volta dopo il lungo stop per infortunio; con Leonardo Bonucci inamovibile al centro e Danilo che ha dato segnali incoraggianti sul centro-destra, ecco che Merih Demiral si candida per un ruolo da protagonista nelle prossime gare di campionato. Il rendimento del difensore turco era stato positivo quando chiamato in causa lo scorso anno, prima di un grave infortunio al ginocchio; ora potrebbe recuperare il tempo perduto. I fantallenatori che l’hanno inserito nelle loro rose, soprattutto se in coppia con Giorgio Chiellini, ci hanno visto giusto: Demiral potrebbe essere una pedina importante nelle prossime partite della Juventus.