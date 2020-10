L’Inter non è andata oltre il 2-2 in casa contro il Borussia Monchengladbach nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Ad analizzare la prestazione della squadra, è stato l’allenatore dei nerazzurri, Antonio Conte che ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Inter, le parole di Conte

Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: “Eriksen ha disputato una buona partita per impegno e applicazione. Dobbiamo concentrarci sul campo, fare il massimo. Non è stato semplice ricevere la notizia di Hakimi. Fino a questa mattina si era allenato con noi e avevamo preparato alcune cose. I ragazzi hanno dimostrato di essere uomini. Non si può paragonare la partita con lo Slavia Praga. Oggi abbiamo giocato bene contro giocatori tecnici e veloci, abbiamo creato e avuto occasioni per vincere la partita. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, ma dobbiamo migliorare in alcune situazioni. Potevamo fare poco, Bastoni è entrato dopo aver fatto due allenamenti con noi. Nainggolan si è allenato con. Sanchez dobbiamo valutare e capire le sue condizioni”.

