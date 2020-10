Poco prima del match tra Inter e Borussia Monchegladbach è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ l’amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta.

Le parole di Beppe Marotta prima del match

Ecco le dichiarazioni dell’ad nerazzurro poco prima dell’inizio del match tra la sua Inter e i tedeschi del Borussia Monchegladbach: “Hakimi? Abbiamo avuto la comunicazione da parte della UEFA di questo responso dei tampini 48 ore prima della partita, stesso dal loro laboratorio. Ed abbiamo scoperto che il giocatore è risultato positivo. E’ una stagione anomala, proprio come quella che si è appena conclusa. Abbiamo anche una compressione degli impegni ufficiali, L’allenatore deve ponderare al meglio l’utilizzo dei giocatori. E’ giusto che Conte veda le condizioni di tutti i suoi atleti, c’è chi è da poco rientrato dalle Nazionali e chi si sta riprendendo dal Covid. Rinnovo Lautaro? Non c’è fretta, c’è un rapporto ottimo con il calciatore. Affronteremo questa situazione prima o poi. Allungamento lista? Abbiamo stabilito un protocollo molto rigiro all’intero della Lega per arrivare alla conclusione di questo torneo. Potrebbe essere una cosa positiva. Non dimentichiamoci che il calcio è spettacolo”.

