Inter Borussia risultato sintesi tabellino highlights

Inter-Borussia Moenchengladbach si gioca questa sera a San Siro: si tratta del primo impegno in Champions League per i nerazzurri: il risultato è di 0-0 al momento.

Inter-Borussia, il risultato e la sintesi

I padroni di casa devono scrollarsi di dosso la delusione causata dalla sconfitta nel derby. Mister Conte cambia qualche uomo in campo ma deve fare comunque i conti con le defezioni causate dal covid e dal recupero della condizione dopo il passaggio di quest’ultimo. Ergo, la difesa è ancora rimaneggiata, con Bastoni e Skriniar out. Ovviamente, pesa l’assenza dell’ultimo minuto di Hakimi. Proprio sui piedi, anzi sulla testa del suo sostituto arriva la prima occasione del match: buono spunto di Perisic sulla sinistra, ma Darmian non inquadra lo specchio della porta.

Nella prima parte di gara è l’Inter ovviamente a fare la gara, ma non sono troppi i pericoli che si palesano davanti alla porta difesa da Sommer. Eriksen ha l’opportunità di chiudere verso la rete su cross dalla destra, ma la sua conclusione, non potentissima, viene stoppata poco prima della linea di porta.

Il tabellino di Inter-Borussia

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; Sanchez, Lukaku. All. Conte

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Embolo, Hofmann, Thuram; Pléa. All. Rose

Ammoniti: D’Ambrosio (I)

Inter-Borussia, gli highlights video

IN AGGIORNAMENTO