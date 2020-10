Atalanta, Gomez: “Solo un caso se segno di più, ora ho fiducia”

Termina la prima giornata di Uefa Champions League con una vittoria per l’Atalanta. I nerazzurri vincono con un netto 0-4 in trasferta contro i danesi del Midtjylland. In rete ci sono andati Zapata, Gomez, Muriel e Miranchuk.

Inter, le parole di Gomez

Al termine del match ha parlato il Papu Gomez. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato24.com:

“Abbiamo acquisito esperienza ora in Champions io e i miei compagni, ora abbiamo un’altra consapevolezza. Vincere con l’Ajax ci metterebbe in una buona posizione in classifica.

E’ solo un caso se sto segnando di più quest’anno, gioco molto più vicino la porta ma dipende sempre dalle partite. Quando però i primi tiri entrano poi entra sempre e sto provando a calciare con maggiore fiducia”.