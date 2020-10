Termina la prima giornata di Uefa Champions League per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri subito a valanga con un netto 0-4 in trasferta. Battuti i danesi del Midtjylland. Partita ricca di emozioni e gol importanti, subito tre punti per la Dea. In rete Zapata, Gomez, Muriel e Miranchuk.

Inter, le parole di Gasperini

Al termine del match ha parlato mister Gasperini. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato24.com:

“Abbiamo fatto bene tante partite, con il Napoli ci può stare sbagliare. Abbiamo sempre avuto buone reazioni, oggi avevamo bisogno di vincere e non era facile. La partita è diventata più semplice dopo i nostri gol. Ci giochiamo la possibilità di superare il girone. Dobbiamo continuare così anche perché ora abbiamo due avversari difficile come Ajax e Liverpool.

Il Napoli è una squadra davvero forte, non è facile giocare con loro e non sarà facile per nessuno. Ci sta perdere contro una grande squadra, soprattutto se giochi ogni tre giorni.

Miranchuk e Ilicic sono rientrati, sono giocatori di qualità che ci daranno una grossa mano. Ci saranno delle continue rotazioni per tenere tutti al meglio”.