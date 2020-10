Coronavirus, quattro calciatori della Roma sono risultati positivi – UFFICIALE

Altri casi di positività al Coronavirus per i giallorossi. Questa volta, purtroppo, tocca all’Under 17 dove quattro atleti hanno contratto il Covid-19. Ancora positivi Diawara e Calafiori, resto del gruppo negativo agli ultimi tamponi.

Roma, 4 casi di Covid-19 nell’Under 17. I dettagli

Negli ultimi giorni il giovane Riccardo Calafiori, aggregato alla Prima Squadra era risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Oggi è arrivata la triste notizia che altri 4 giallorossi hanno contratto il virus: si tratta di calciatori che militano nell’Under 17 del club. La società non ha comunicato i loro nomi per privacy. Nella giornata di ieri avevano effettuato i test e solamente oggi hanno avuto i risultati. La Roma, come da protocollo, ha messo subito in isolamento fiduciario gli atleti che dovranno rispettare una quarantena almeno di dieci giorni. Dopodiché verranno fatti altri test per capire se hanno eliminato del tutto il virus.

Diawara ancora positivo, negativi tutti gli altri

Dal 12 ottobre Amadou Diawara è chiuso nella sua abitazione perché risultato positivo. Nei prossimi giorni dovrà sottoporsi ad un altro tampone. Nella giornata di oggi, invece, tutto il gruppo ha svolto i test dove sono risultati tutti negativi. Seguendo il protocollo della UEFA. Domani sera la squadra di Paulo Fonseca sarà impegnata nella prima partita di Europa League contro gli svizzeri dello Young Boys, in trasferta.

La probabile formazione di domani sera

Fonseca vuole continuare la striscia positiva dopo l’ottima vittoria contro il Benevento di Pippo Inzaghi all’Olimpico. Contro lo Young Boys può tornare tra i pali lo spagnolo Paul Lopez, dopo che il suo posto in campionato è stato preso dal secondo, Antonio Mirante. Si torna con la difesa a 4: Bruno Peres dovrebbe agire sulla destra e Spinazzola sulla sinistra, la coppia di centrali sarà formata da Ibanez e Kumbulla (all’esordio in Europa). In linea mediana spazio a Villar e Cristante. Sulla trequarti giocheranno Perez, Mkhitaryan e Pellegrini. Come prima punta spazio all’ex Real Madrid, Borja Mayoral (dopo i sei minuti giocati contro i sanniti).

