Calciomercato Juventus, il padre del calciatore apre ad un ritorno in Italia

Il papà del calciatore ha rilasciato delle importanti dichiarazioni per quanto riguarda il futuro di suo figlio. Non è da escludere che possa ritornare in Italia alla fine di questa esperienza all’estero.

Il padre di Kean spera in un ritorno in Italia

In estate si era tanto parlato di un suo possibile ritorno nel Bel paese. Stiamo parlando di Moise Kean che, proprio nell’ultimo giorno di calciomercato, ha preferito lasciare l’Everton (visto che non era assolutamente considerato da Carlo Ancelotti) per andare al Paris Saint Germain dove ha trovato altri due suoi connazionali: Alessandro Florenzi e Marco Verratti.

L’esordio con i parigini è arrivato subito, sia in campionato che in Champions League (è subentrato dalla panchina contro il Manchester United ed ha rimediato anche un cartellino giallo). C’è da dire, però, che anche la Juventus aveva pensato anche a lui per rinforzare il reparto offensivo. Si sarebbe trattato di un gradito ritorno, ma alla fine si è optato per riportare a casa Alvaro Morata. Eppure suo padre, Jean Kean, spera che suo figlio possa ritornare a giocare in Italia, magari proprio con i bianconeri.

La certezza del papà: “Prima o poi giocherà in un club di A“

Il padre ha rilasciato un’intervista a ‘Calcioinpillole.com” e ha parlato proprio del futuro calcistico di suo figlio. Ecco le sue dichiarazioni: “Spero che un giorno possa ritornare. Ricordo quando era un bambino e lo accompagnavo da Asti a Torino per gli allenamenti quasi tutti i giorni con il treno. Ci contavo questa estate, ma alla fine la Juventus ha scelto per altri obiettivi. Sono sicuro, però, che tra qualche anno sarà di nuovo qui e giocherà per un club di Serie A. Cristiano Ronaldo? Con il suo arrivo gli spazi per gli altri attaccanti si sono ridotti. Mi auguro che il suo futuro possa essere di nuovo a Torino“.

E su un approdo all’Inter: “Credo che gradirebbe la destinazione“

“Inter? Sono sicuro che anche a lui piacerebbe trasferirsi a Milano. Vi racconto un aneddoto: quando era piccolo lo portai a un mercatino insieme ai suoi fratelli. Chiesi a loro quale maglia volessero: lui scelse quella di Obafemi Martins“.

