Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Francia: colpo stellare di Agnelli

Calciomercato Juventus, Mbappè nel mirino dei bianconeri: la clamorosa indiscrezione dalla Francia

E’ il talento più desiderato nell’intero panorama calcistico. Il nome di Kylian Mbappè rientra tra quelli in auge del calciomercato della Juventus. Tutto vero, il talento straordinario del Paris Saint-Germain potrebbe sbarcare in Serie A, stando a quel che rivelano i colleghi di Le Parisien.

Dopo il colpo Cristiano Ronaldo, Andrea Agnelli avrebbe intenzione di prendere un altro giovane fuoriclasse, da inserire nell’undici titolare della Juventus, dopo aver già piazzato il colpo De Ligt dall’Ajax, un anno fa. Lo aveva annunciato lo stesso presidente dei bianconeri, con l’intenzione di andare a comprare il “prossimo Cristiano Ronaldo”, questa volta di giovane età, per evitare di piazzare un colpo solo in chiave immediata.

Mercato Juventus, scadenza nel 2022 per Kylian Mbappè: il francese può sbarcare in Serie A

Direttamente dalla Francia, i colleghi transalpini, fanno letteralmente sognare il popolo bianconero. I tifosi della Juventus impazzirebbero all’idea di ritrovare nella stessa squadra Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappè, con quest’ultimo che si ritroverebbe a giocare assieme al suo idolo di sempre. Dai poster che tappezzavano la sua cameretta in Francia alla stessa maglia del club bianconero, una situazione che piacerebbe tantissimo al calciatore francese.

Il suo contratto è in scadenza, fissata al 2022, con il rinnovo che tarda ad arrivare. Se dovesse continuare ad essere in discussione proprio un nuovo contratto del francese, allora la Juventus piomberà negli uffici parigini, per partire all’assalto proprio sul fuoriclasse campione del Mondo 2018.

Juventus, Mbappè più di un sogno: la concorrenza ovviamente è enorme

La concorrenza è ovviamente altissima su Kylian Mbappè, con il calciatore francese che, in caso di addio al Paris Saint-Germain, finirà tra gli obiettivi dei top club europei. In pole c’è sicuramente il Real Madrid, che avrebbe sognato un duo come quello con CR7 per il reparto offensivo dei blancos, ma questa è una situazione che si potrebbe vivere ora alla Juventus.

Mbappè piace anche a Liverpool, Barcellona e Chelsea, club pronti a far follie per aggiudicarselo. Toccherà capire quale decisione prenderà il classe ’98, in caso di addio dal club transalpino.