Calciomercato Juventus: per Aouar cifra record

La Juventus guarda in casa Lione per il colpo del futuro. Ai bianconeri piace Aouar, centrocampista francese che ha impressionato tutti nella scorsa Champions League.

Calciomercato Juventus: per Aouar servono 70 milioni

La Juventus resta sempre sulle tracce del talento francese. Fabio Paratici, CFO della Juventus, resta a caccia di un centrocampista da regalare a mister Pirlo per rinforzare la propria rosa. Uno degli obiettivi della Juventus resta Houssem Aouar, talento classe ’98 in forza al Lione e seguito dai bianconeri da diversi mesi.

Secondo quanto riportato da France Football, il club bianconero, già a gennaio potrebbe portare il calciatore in Italai.

La Juve, infatti, approfittando del mercato di riparazione potrebbe tentare un nuovo assalto.

Ultime Juventus: quanto costa Aouar?

Il problema per la Juventus ad oggi sarebbe il prezzo del francese. Aouar, infatti, ha una valutazione di 70 milioni di euro. O almeno era questa la cifra che in passato era stata chiesta dal presidente Aulas. Il numero uno del Lione, tuttavia, quest’anno dovrà fare i conti con due diversi aspetti. Il primo è che a causa del coronavirus la disponibilità dei club è molto calata e questo potrebbe abbassare il prezzo, il secondo è l’esclusione dell’ O L dalle coppe europee. Questo toglie ai francesi una vetrina impostante per mettere in mostra i suoi gioielli.

Juventus: c’è la fila per Aouar

Ma per la Juve le notizie non sono solo positive. Sul calciatore, infatti, sarebbe forte la concorrenza anche di altri club. Agnelli ed Aulas godo di ottimi rapporti, ma come accaduto in passato con Tolisso e Ndombele, volati rispettivamente a B Monaco e Tottenham Spurs, alla fine saranno i soldi a parlare.

Su Aour, infatti, ci sono ad oggi due big europee che di sicuro al momento potrebbero vantare maggior disponibilità economica rispetto ai bianconeri. Sul calciatore ci sono Real Madrid ed Arsenal.

A gennaio a giugno, per convincere il Lione a cedere, servirà un’offerta molto importante, vicina ai 70 milioni richiesti dai francesi.