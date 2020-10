Calciomercato Inter, sfuma l’affare in attacco: il retroscena

L’Inter di Antonio Conte è impegnata nella prima partita del Girone di Uefa Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Intanto, la società nerazzurra si è confermata una delle migliori sotto il punto di vista di calciomercato tra entrata ed uscita. Proprio riguardo al mercato, è arrivato un clamoroso retroscena svelato da un calciatore che la scorsa sessione di mercato è stato ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Si tratta di un calciatore che milita in Serie A.

Inter, Gervinho ad un passo dal trasferimento

Si tratta di Gervinho, attuale calciatore del Parma ed ex Roma. Il calciatore era cercato fortemente da mister Antonio Conte per completare il reparto offensivo, poi però la società nerazzurra ha deciso di puntare sulla conferma di Alexis Sanchez e il ritorno di Andrea Pinamonti per affiancarli a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il calciatore ha rivelato quanto accaduto in una intervista a Talent d’Afrique.

Sfuma l’Inter per Gervinho, la reazione del giocatore

E’ stesso l’esterno d’attacco a spiegare del suo mancato approdo a Milano. Il calciatore ha infatti spiegato le proprie emozioni durante la trattativa poi sfumata con i nerazzurri. Questo parte dell’intervista del calciatore che non è rimasto deluso del mancato trasferimento e ha voluto sposare il nuovo progetto Parma, partito con Liverani da poco più di qualche settimana: “Ero vicino alla firma con l’Inter – ha dichiarato l’ivoriano- ma non sono deluso con nessuno. Alla fine son rimasto a Parma e questo non può che farmi felice”. Gervinho ha poi raccontato di come fosse felice della fiducia che sta ricevendo a Parma da allenatore, compagni e società. Infine ha concluso dicendo: “Se avessi giocato nell’Inter sarebbe stato sicuramente un vantaggio per me e per la mia carriera, ma va bene così”.

Inter, anche Hakimi positivo al Covid 19

Continuano ad aumentare i contagi da coronavirus nell’Inter. Brutta tegola per Conte e i tifosi nerazzurri: anche il nuovo acquisto Hakimi è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore dopo aver dovuto dare forfait nel match di Champions, dovrà saltare anche le prossime partite di campionato. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.

