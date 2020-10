Oroscopo di oggi 20 ottobre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 20 ottobre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Martedì molto positivo per te, soprattutto per quel che riguarda la vita professionale. Stanno arrivando le soddisfazioni che tanto aspettavi, e adesso ti stai prendendo le giuste rivincite anche con chi non credeva in te. In amore tutto in stallo, c’è ancora qualcosa da chiarire.

Toro. Ultimamente sei un po di cattivo umore, e questo ti ha portato ad allontanarti un po dagli amici. Il motivo? Forse qualche disguido sentimentale. Cerca di chiarire il prima possibile per ritrovare il sorriso.

Gemelli. Inizio di settimana molto positivo per te, dove finalmente riesci ad intravedere la luce in fondo al tunnel di un periodo piuttosto negativo. Ora ti senti più libero, ti sei tolto un peso dallo stomaco importante.

Cancro. Finalmente riesci ad esprimere al meglio i tuoi sentimenti, non lasciarti trasportare dall’insicurezza, è arrivato il momento di fare un passo in avanti importante in amore.

Leone. Stai vivendo un momento fortunato, e in questa settimana le cose miglioreranno addirittura, soprattutto in amore. E’ possibile che tu faccia delle nuove conoscenze, e se sei già in una relazione, potresti chiarire qualche incomprensione.

Vergine. Cerca di goderti un po di relax, ultimamente ti stai stressando un po troppo, soprattutto per via del lavoro. Cerca di rilassarti con la tua famiglia o con gli amici, ne hai bisogno.

Oroscopo Paolo Fox 20 ottobre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dopo un week-end molto faticoso, finalmente riesci a venirne fuori. Notizie positive arriveranno da mercoledì in poi, questo è un momento buono per quel che riguarda il lavoro.

Scorpione. Vi sentite oppressi, dovete provare a riappropriarvi dei vostri spazi. La coppia potrebbe risentire della tensione di questo periodo e della voglia di cambiamento.

Sagittario. Attenzione a quello che può succedere in questo inizio di settimana: ci sono delle novità sul lavoro, forse un compito importante, oppure un cambio inaspettato.

Capricorno. E’ un periodo complicato, nei prossimi giorni arriverà maggiore stabilità. Gli screzi in amore potranno essere messi da parte, ma solo se ne varrà la pena.

Acquario. In questa settimana ti aspettano delle cose positive, soprattutto in amore. Sei in una relazione? Forse è il momento giusto per fare l’ennesimo passo avanti.

Pesci. Sentimenti in contrasto, fate chiarezza con voi stessi. Periodo di recupero per il lavoro, evita le scelte complicate: la troppa fretta nelle scelte, potrebbe causarti dei passi falsi.

L’oroscopo delle squadre

Napoli-Leone: Gli azzurri di Rino Gattuso sono in grandissima forma, e la vittoria contro l’Atalanta ha portato tantissima fiducia nell’ambiente. I dubbi iniziali sono stati sfatati, e adesso anche i singoli si stanno esaltando. Vedi il rinato Lozano.