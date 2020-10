Napoli-Az Alkmaar si giocherà! Gli olandesi: “Sono 13 gli atleti positivi”

La prima partita di Europa League, del girone “F”, tra il Napoli e l’Az Alkmaar si giocherà. Gli olandesi, pochi minuti fa, hanno comunicato sul proprio sito ufficiale che partiranno per l’Italia per sfidare i partenopei nella competizione europea. Nonostante la squadra abbia registrato non dodici, ma ben tredici casi positivi al Coronavirus.

La squadra olandese dell’Az Alkmaar torna a farsi sentire. Ma le notizie che arrivano hanno dell’incredibile. Infatti il club ha deciso comunque di partire per Napoli per affrontare la squadra di Gennaro Gattuso per la prima partita di Europa League che si disputerà al San Paolo. La squadra allenata da Arne Slot, negli ultimi giorni, ha registrato tredici casi positivi al Coronavirus. Un vero e proprio focolaio che ha colpito il team che milita in Eredivisie. Tutto potrebbe essere fermato dalle loro autorità locali. Se questi ultimi dovessero bloccare la loro partenza allora il match non sarà disputato. Non c’è stato nulla da fare per convincere la UEFA: il presidente Ceferin ha deciso che la sfida dovrà essere giocata. Domani mattina dovrebbero arrivare all’aeroporto di Capodichino 17 tesserati della società (alcuni della formazione Primavera).

C’è il rischio di un nuovo focolaio

C’è molta paura e preoccupazione in casa Napoli. Nella seconda partita di campionato contro il Genoa, infatti, si sono registrati due casi di Covid-19 negli azzurri: i centrocampisti Zielinski ed Elmas avevano contratto il virus. Grazie al focolaio che era nato qualche ora prima nei rossoblù (il tutto è partito prima dal portiere Perin e poi da Schone). Non è arrivata ancora alcuna comunicazione da parte del club di Aurelio De Laurentiis in merito a questa vicenda, ma tra i tesserati sta crescendo pian piano il terrore di dover disputare questo incontro.

Nel frattempo tutti negati

Sono stati effettuati i test nella giornata di ieri e solo oggi sono arrivati i risultati: tutti negativi al Coronavirus nel Napoli. Bisognerà aspettare l’esito di un solo tampone che verrà emanato solo nel pomeriggio.

