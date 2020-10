Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato al termine della gara contro il BVB a Sky Sport.

Notizie Lazio, Immobile: “Critiche? Ecco cosa rispondo”

“E’ stata un’emozione incredibile dopo tanti anni in Champions League. C’era quel sapore in più di scendere in campo per questa competizione. La partita è stata perfetta, siamo soddisfatti.

Svolta? Incontravamo una squadra forte, la gara era difficile ma ci serviva dopo sabato. Serviva una partita così per avere una svolta mentale per dire la nostra in campionato e tra le grandi in Europa.

Critiche? I calciatori vanno aspettati, bisogna caprie il momento, ero arrivato a Dortmund nel momento sbagliato. Come forma e come generazione, c’erano state delle difficoltà, non mi va di dire nulla contro le critiche. Io sono attento a tutto, prendo gli elogi e anche le critiche. Sono arrivate perchè ho sbagliato un gol, ne sbaglierà tanti ancora, speriamo pochi in Nazionale e con la Lazio.

Prossimo step? Il prossimo step è continuare così, la continuità ci hanno fare un passo in più. Se scendiamo in campo con questa voglia si vede. Il girone è molto equilibrato, ci sono 5 battaglia come oggi”.