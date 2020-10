La Lazio è pronta a tornare in Champions League: lo farà questa sera contro il Borussia Dortmund di Lucien Favre. All’Olimpico l’esordio, per i biancocelesti, sarà tutt’altro che semplice ma i ragazzi di Simone Inzaghi hanno intenzione di tornare a stupire come nella scorsa stagione.

Lazio-Borussia Dortmund, le parole di Tare

La squadra di Simone Inzaghi arriva da una disastrosa trasferta di Genova contro la Sampdoria, mentre il Borussia Dortmund da una vittoria di misura sul campo dell’Hoffenheim. L’obiettivo dei biancocelesti, oggi, è quello di rinascere e ritrovare immediatamente la vittoria, nonostante l’avversario più che ostico.

Ai microfoni di Sky Sport, Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha analizzato l’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund.

“Ci dispiace vivere questa partita con quest’atmosfera, sarebbe bellissimo avere i nostri tifosi a sostenerci. Abbiamo lottato tanti anni per essere qui e ce la giochiamo fino in fondo”.

Come sta la squadra? “Non siamo ancora al completo. Ieri abbiamo fatto allenamento in 11. La preparazione non è stata ottimale, se non oggi. Abbiamo delle assenze per infortuni ma chi scenderà in campo sa bene che sta scrivendo la storia e dovremo fare bene“.

Cos’è successo alla Lazio? “Ci sono tante cose che sono successe. Abbiamo avuto tanti infortunati, anche dopo il lockdown e in questo periodo. Ma nello stesso tempo anche i problemi di indice economico non ci hanno permesso di avere la squadra al completo prima del previsto. Ma rispetto all’anno scorso siamo una squadra migliore, più larga e alla fine usciranno fuori i veri valori”.

Rinnovo Inzaghi? “Lui è la storia di questo club. Noi abbiamo un rapporto strano rispetto alle altre piazze ma c’è stima reciproca tra Inzaghi e Lotito. Nel momento opportuno si siederanno al tavolo e ne discuteranno”.

