Lazio-Borussia Dortmund: risultato, sintesi, tabellino e highlights

La Lazio di Simone Inzaghi comincia questa sera il suo cammino in Champions League contro il Borussia Dortmund. I biancocelesti si riaffacciano alla competizione europea dopo 13 anni di assenza e affrontano subito un avversario di altissimo livello.

Lazio-Borussia Dortmund, la sintesi del match

PRIMO TEMPO

I biancocelesti partono subito a mille contro il Borussia Dortmund. Dopo 6 minuti di pieno controllo del gioco, infatti, Ciro Immobile mette a segno la prima rete in Champions League, tra l’altro contro la sua ex squadra. Il capitano della Lazio si fa trovare pronto al centro su un assist perfetto di Joaquin Correa e non lascia scampo a Hitz con una sorta di scavetto. I padroni di casa, poi, tengono bene in fase difensiva e Strakosha deve compiere il miracolo su un’incursione centrale di Raphael Guerreiro che ha sparato a salve. Poi al 23′ la Lazio raddoppia e chiude virtualmente la partita. Luiz Felipe è bravissimo ad anticipare tutti sul cross perfetto di Luis Alberto da calcio d’angolo e mette palla alle spalle di uno sfortunato Hitz che colpisce anche la palla con la testa prima di vedersela sfilare alle spalle. Per la UEFA, infatti, è autogol del portiere e non gol del difensore laziale. I biancocelesti avrebbero anche l’opportunità di andare sul 3-0 con Correa che, però, si fa ipnotizzare da Hitz.

SECONDO TEMPO

Lazio-Borussia Dortmund, il tabellino

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Hitz; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Sancho, Reus; Haaland. All. Favre.

GOL: Immobile (L, 6′), Luiz Felipe (L, 23′)

AMMONITI:

ESPULSI:

GLI HIGHLIGHTS

Gol de la Lazio, gol de Ciro Immobile pic.twitter.com/YH84j09JYl — OffsideData (@OffsideData) October 20, 2020

Luiz Felipe amplia a vantagem da Lazio sobre o Borussia Dortmund. 🇮🇹 Lazio 2×0 Dortmund 🇩🇪pic.twitter.com/CDO21vkksT — FutebolNews (@ofutebolnews) October 20, 2020

