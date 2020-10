Notizie Juventus: infortunio Chiellini, le condizioni

La Juventus perde Giorgio Chiellini. Il centrale bianconero è uscito per infortunio dal campo durante il primo tempo di Dinamo Kiev e Juventus. Il capitano bianconero è stato costretto a lasciare il campo per un risentimento alla coscia destra ed ha chiesto subito il cambio dopo 18 minuti di gioco. Al suo posto Andra Pirlo è stato costretto a mandare in campo Demiral.

La dinamica dell’infortunio di Chiellini, fasciato a bordocampo durante la gara, non lascia ben sperare i tifosi bianconeri. Il calciatore, infatti, si è accomodato in panchina ad assistere alla prova dei compagni di squadra impegnati in Champions League.