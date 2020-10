Dinamo Kiev-Juventus: risultato, sintesi, gol, highlights e video

Dinamo Kiev-Juventus: il risultato della gara. La formazione bianconera scende in campo con un nuovo modulo ibrido. La difesa a tre, a tratti diventa a 4 con Danilo a sinistra e Cuadrado a destra. Chiesa è l’ala sinistra mentre dall’altro lato agisce Kulusevski. In attacco c’è Morata, solo panchina per Paulo Dybala.

Dinamo Kiev-Juventus: il primo tempo

Parte bene la Juve subito pericolosa con Federico Chiesa. L’attaccante al 10′ rientra e tira e chiama il portiere degli ucraini al grande intervento. Poco dopo lo stesso numero uno sbuccia il pallone sugli sviluppi di calcio d’angolo, la sfera arriva sulla testa di Chiellini che non centra lo specchio della porta. Poco dopo è ancora Chiesa a provare il tiro ma la sua conclusione finisce alta. Al 18′ è costretto a lasciare il campo per infortunio Giorgio Chiellini. Al 33′ grandissima giocata di Ramsey che se ne va sulla corsia di sinistra e mette dentro per Kulusevski che di tacco chiama il portiere di casa al miracolo.

Dinamo Kiev-Juventus: le formazioni

INAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskiy, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Supryaga, De Pena. A disp.: Neshcheret, Boyko, Popov, Verbic, Shepeliev, Tsitaishvili, Lednev, Andriyevskiy, Garmash, Rodrigues, Syrota, Duelund. Allenatore: Lucescu.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Kulusevski, Morata. A disp.: Pinsoglio, Buffon, Arthur, Dybala, Demiral, Bernardeschi, Frabotta, Portanova. Allenatore: Pirlo.