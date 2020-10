Dinamo Kiev-Juventus, arriva la decisione su Dybala

Finalmente ricomincia la Champions League, competizione più affascinante ed importante in Europa, dove a dare spettacolo saranno anche le italiane. Occhi puntati sulla Juventus, stasera in campo contro la Dinamo Kiev, in un match che può diventare ostico per via delle tante assenze bianconere. Su tutte quella di Cristiano Ronaldo, a seguire McKennie. Pirlo è alla prima panchina europea della sua carriera da allenatore, e intanto stanno arrivando delle novità anche per quanto riguarda Dybala.

Ultime Juventus: Dybala giocherà contro la Dinamo? La decisione

Ore di riflessione in casa Juventus, per quella che sarà la partita d’esordio in Champions League in questa stagione. I bianconeri ci tengono a fare bene, e soprattutto Pirlo dovrà scacciare via qualche incubo del match di Crotone. L’allenatore bianconero sarà chiamato a rispondere sul campo, e in particolare a fare delle scelte importanti. Quella principale riguarda Dybala, assente ultimamente, e che stasera tornerà in campo: non dal 1′ minuto però, l’argentino entrerà a partita in corso. La Joya torna a disposizione anche per la Champions quindi, e in serata si potrà rivederlo in mezzo al campo. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

LEGGI ANCHE: Juventus, Pirlo su Dybala: “Era arrabbiato dopo Crotone…”

Dinamo Kiev-Juventus: la probabile formazione bianconera

Pirlo pensa a chi schierare in campo, e una volta sfatato il dubbio Dybala, ecco che il tecnico bianconero dovrà affidarsi alla miglior formazione possibile, ovviamente tenendo conto delle assenze pesanti. Tra i pali ci sarà sicuramente Szczesny, la difesa sarà invece composta da Bonucci, Chiellini e uno tra Danilo e Demiral. A centrocampo Rabiot e Bentancur, sugli esterni ci sono Chiesa e Cuadrado, mentre in attacco spazio a Bernardeschi dietro Morata e Kulusevski. Questi dovrebbero essere gli undici titolari anti-Dinamo.

Futuro Dybala: ci sono novità

Intanto a creare tanta apprensione tra i tifosi, c’è anche la vicenda rinnovo di Dybala. L’argentino è centrale nei piani bianconeri, ma i dialoghi relativi al rinnovo di contratto si sono fermati da un po di tempo. La scadenza è nel 2022, ma serve accelerare, prima che il mercato torni ad essere attivo intorno alla Joya.

POTREBBE INTERESSARTI: Calciomercato Juventus: addio Dybala? Colpo di scena