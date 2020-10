Dinamo Kiev-Juventus, formazioni ufficiali: le scelte di Lucescu e Pirlo

Esordio in Champions League, come tecnico, per Andrea Pirlo. Nella prima partita del girone affronterà colui che lo ha fatto esordire in prima squadra quando era solo un ragazzino, Mircea Lucescu. Queste le formazioni ufficiali dei bianconeri che giocheranno a Kiev.

Formazioni ufficiali Dinamo Kiev-Juventus, le scelte di Lucescu e Pirlo

Come già scritto in precedenza è arrivato finalmente il giorno dell’esordio come allenatore in Champions League per Andrea Pirlo. Sfida molto complicata per i bianconeri che affronteranno gli ucraini della Dinamo Kiev allenati da Mircea Lucescu.

Come ha già annunciato ieri in conferenza stampa, solo panchina per Paulo Dybala. Non è da escludere che possa entrare nel secondo tempo. Torna Ramsey dal primo minuto.

Supryaga guida l’attacco per gli ucraini. Debutto in Europa per Chiesa

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; Supryaga.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczescny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Kulusevski, Morata.

