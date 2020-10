E’ totale caos in Italia per il nuovo DPCM arrivato nelle scorse ora dal Governo Conte. Continuano ad aumentare a dismisura rispetto gli ultimi mesi i casi da coronavirus nel nostro paese. Presa di posizione forte da parte del Presidente Conte che ha optato per un lockdown mascherato. Iniziano le prime misure rigide di sicurezza. Intanto, alcune regioni, intervengono per adottare misurre di sicurezze ancora più rigide. Dopo la Lombardia tocca alla Campania, coprifuoco dalle ore 23:00 in città.

Serie A, i casi da Covid 19 continuano ad aumentare

In Serie A anche continuano ad aumentare i casi di positività da Covid 19. Tanti calciatori e persone dello staff dei club che risultano positivi in queste ultime settimane. Proprio per questo, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, non sa con certezza quale sarà il futuro del calcio italiano e dello sport in generale. L’intenzione è quella di non fermare nessun tipo di sport, ma non è detto che si possa fare visti i continui casi in aumento.

Coronavirus Serie A, le parole di Spadafora sul campionato italiano

Intanto, nelle ultime ore, su La7, sono arrivate nuove parole di Ministro Spadafora in merito al campionato di Serie A. Il Ministro dello Sport resta perplesso riguardo la situazione Nazionale e senza problemi rivela che non sa se si potrà concludere l’attuale stagione del campionato italiano. Inoltre, Spadafora, ha invitato la Lega Serie A già a pensare a un piano B e piano C per il futuro. La stagione di Serie A 2020/2021 resta a rischio. Impossibile dunque fare previsioni, bisognerà valutare settimana per settimana quale sarà il futuro in Italia.

Coronavirus Italia, nuovo DPCM di Conte

Sono arrivate nei giorni scorsi le parole del Presidente Giuseppe Conte riguardo il lockdown circoscritto in Italia. Tanti i nuovi casi che continuano ad aumentare, per questo sono state prese delle decisioni importanti per il paese.

