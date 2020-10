Calciomercato Roma, Fonseca a rischio: ora si gioca il futuro

Stagione che è iniziata con qualche insicurezza per la Roma, ma che lentamente sta riprendendo forma grazie ai risultati. I giallorossi vincono contro un buon Benevento e conquistano tre punti preziosi, soprattutto per Fonseca. Il tecnico portoghese ha un assoluto bisogno di convincere tifosi e società, anche perchè non puo più permettersi di fare dei passi falsi.

Ultime Roma: futuro in bilico per Fonseca, tutto dipende da..

Una Roma che piano piano riprende fiato, con il suo allenatore che da spacciato riesce sempre a tirare fuori il meglio di sè. Che Fonseca non avrebbe avuto una vita facile in Italia lo si era già capito, ma che fosse continuamente in bilico, quello forse non se lo aspettava nessuno. Eppure il portoghese ha sempre risposto, e stavolta è chiamato a farlo ancora. Il motivo? Una certa freddezza da parte della società, intenzionata a cambiare dei tasselli, a partire dal direttore sportivo. Ebbene, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, pare proprio che il futuro di Fonseca dipenda dalla scelta del prossimo ds. Che ci sia un cambio di rotta? Oppure una riconferma?

LEGGI ANCHE: Roma, esonero Fonseca: situazione instabile per il tecnico

Roma: la squadra è con Fonseca

Rischio esonero? Fonseca risponde. Non si può certo dire che l’allenatore ex Shakhtar non abbia personalità, e non si può dire neppure che non sia bravo in quello che fa. Il portoghese per l’ennesima volta è stato chiamato ad una svolta, e i risultati stanno arrivando, seppur con la consueta calma. La vittoria contro il Benevento ha fatto rifiatare tutti, e si tratta del secondo successo consecutivo dopo quello contro l’Udinese. Classifica, seppur precoce, di certo non brutta, e che per il momento mette tutti al sicuro. La squadra segue l’allenatore, segnale di grande ottimismo per il futuro.

Mercato Roma: caccia al nuovo ds

Se è vero che il futuro di Fonseca dipenderà anche dal nuovo direttore sportivo, è altrettanto chiaro di come la Roma debba accelerare per trovarne uno. Le idee ci sono, e pare che negli scorsi giorni ci sia stato un incontro per un nuovo profilo. Si tratta di un personaggio di esperienza, e che poco tempo era stato accostato ad un’altra big di Serie A.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma: caccia al nuovo ds, c’è stato un incontro