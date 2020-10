Calciomercato Milan, lo Strasburgo fissa il prezzo per Simakan: i dettagli

Il Milan continua nel percorso di crescita che, ad oggi, ha portato il club rossonero ad essere primo in classifica in Serie A e pronto ad affrontare la prima giornata di Europa League. Il calciomercato del Milan è stato condotto con estrema lucidità dalla dirigenza che ha capito, al termine della scorsa stagione, di dover continuare a puntare sul progetto Pioli e non cambiare qualcosa che stava appena nascendo.

Calciomercato Milan, continua la ricerca del difensore

L’unica pecca del mercato rossonero riguarda il difensore centrale. Con solo quattro uomini di ruolo a disposizione, Pioli si è spesso trovato in difficoltà in questo inizio a causa di infortuni continui e casi di Coronavirus. Alessio Romagnoli è tornato in tempo per il derby di Milano e la notizia del giorno è il recupero effettivo di Leo Duarte. Matteo Gabbia è ancora fermo ai box, positivo al Covid-19 e non può garantire la propria presenza nelle prossime settimane. Per questo motivo il Milan sta già guardando alla prossima sessione di calciomercato per un nuovo difensore centrale.

Calciomercato Milan, l’agente annuncia il futuro del difensore

Calciomercato Milan, piace Simakan

Nei vari sondaggi dell’ultima settimana di mercato, il Milan si è interessato anche a Mohamed Simakan. Il giovanissimo difensore francese ha stupito nella sua prima stagione allo Strasburgo e ha attirato su di sé gli occhi di Paolo Maldini che di difensori centrali se ne intende e non poco. Il dirigente rossonero ha già sondato il terreno con il club francese che, però, è molto reticente nel cedere il calciatore classe 2000 e richiede cifre molto importanti. Stando a quanto riferisce France Football, lo Strasburgo valuta il difensore oltre i 30-35 milioni di euro. Troppi, probabilmente, per i rossoneri che, però, potrebbero provarci a gennaio e strappare un ‘sì’ al club e al calciatore.

Milan, Calhanoglu esce in stampelle dal Centro Sportivo: ecco i tempi di recupero

Milan, gli altri nomi per la difesa

Oltre il francese Simakan, i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera sono diversi. Piacciono Ajer, Kabak, Milenkovic, e Tomiyasu che sembra la pista più praticabile per i rossoneri. Nel caso in cui non dovesse andare in porto l’affare con lo Strasburgo, infatti, il difensore giapponese del Bologna è il primo obiettivo, visti anche i costi contenuti e l’abitudine nel calcio italiano.

Potrebbero interessarti anche

Champions League, la Juventus vince a Kiev: gli highlights

Champions League, La Lazio abbatte il Borussia Dortmund: gli highlights