Calciomercato Juventus: in arrivo l’annuncio su Alaba

Calciomercato Juventus, c’è la svolta su Alaba: in programma a novembre l’annuncio sul suo futuro

E’ un tema di calciomercato molto caldo, quello che porta il nome di David Alaba in chiave Juventus. I bianconeri vanno a caccia di un esterno mancino, che possa dare il suo importante contributo per la corsia di sinistra. E’ per questo che il CFO bianconero, Fabio Paratici, ha messo il suo nome nella lista dei graditi, su cui puntare magari anche a costo zero, considerando la sua complessa situazione contrattuale. Un rinnovo che è tardato ad arrivare, ma ben presto si conoscerà di più circa il suo futuro. Restare a Monaco, lì dove tutto è cominciato, oppure partire, in un’esperienza all’estero e magari proprio nel nostro campionato, quello della Serie A. Sul calciatore austriaco, inoltre, c’è anche l’interesse dell’Inter, oltre a quello della Juventus. A novembre arriveranno importanti svolte sul suo futuro.

Mercato Juventus, beffa su Alaba: si sblocca il rinnovo, a novembre arriverà l’annuncio

Battaglia sul calciomercato da derby d’Italia, ma Juventus e Inter rischiano di finire beffate. Sì, perché stando a quel che rivelano direttamente dalla Spagna, i colleghi di Todofichajes, il Bayern Monaco adesso è convinto di riuscire a strappare la firma di David Alaba. Un rinnovo che arriverebbe dopo enormi esitazioni, quando ormai tutto sembrava destinato a concludersi con un addio a parametro zero.

Defilati, tra i club, c’erano le interessate società di Barcellona e Manchester United in Liga e Premier League, ma in Italia erano vivi gli interessi di Juventus e Inter. Adesso, le due società italiane, saranno costrette a guardare altrove. Da Monaco, lavoro importante per arrivare ad una conclusione definitiva sul suo futuro. Il club del Bayern si augura di poter annunciare tutto, in via ufficiale, entro la fine del mese di novembre.

Juventus, niente David Alaba: ora Pirlo spera di recuperare Alex Sandro