Calciomercato Inter, addio a gennaio: offerta del grande club tedesco

Avvio di stagione altalenante dell’Inter di Conte. Subito due vittorie con tanti gol fatti, ma altrettanti subiti, poi un pareggio con la Lazio e la sconfitta incassata nel Derby di Milano. Tante assenza a causa coronavirus nei nerazzurri nell’ultimo big match contro i cugini rossoneri, ma adesso arrivano i primi recuperi. Infatti, ad essere ufficialmente guarito dal Covid 19 è Bastoni. Il calciatore sta bene ed è pronto a tornare a disposizione dell’allenatore. La società, intanto, si concentra su come migliorare ancora di più la rosa per il futuro, ma le energie non sono concentrare solo sul mercato in entrata, ma anche su quello in uscita.

Calciomercato Inter, Eriksen al Borussia Dormtund: il retroscena

Bocciatura per Christian Eriksen la passata stagione. Il calciatore danese, arrivato a gennaio, non ha sorpreso Conte, tifosi e società. Per questo il giocatore è subito finito tra le alternative e non compare quasi mai tra i titolari. Tanti club su di lui la scorsa sessione di mercato, tra cui a sorpresa il Borussia Dortmund. Infatti, Sky Sport, rivela un retroscena che riguarda proprio il calciatore dell’Inter. Ci sarebbe stata un’offerta del club tedesco per Eriksen con la formula del prestito, offerta però che non ha convinto l’Inter che come nel caso di Nainggolan ha deciso di rifiutare. Al momento il giocatore resta fino a gennaio, poi si vedrà. Su di lui c’è soprattutto il Paris Saint Germain.

Mercato Inter, Eriksen via a gennaio

Sempre come rivela Sky Sport, a gennaio, ci sarà un nuovo possibile tentativo da parte del Borussia Dortmund e non solo. Molto probabile che l’Inter decida di lasciar partire il giocatore nella prossima sessione di mercato, dopo un anno piuttosto deludente.

Inter, via anche Skriniar a gennaio

Destino simile per Milan Skriniar. Il difensore slovacco non rientra nei piani tecnici di Conte, che già lo scorso anno ha deciso di bocciarlo più volte anche in partite decisive per la stagione. Su di lui c’è il Tottenham di José Mourinho. A gennaio può essere addio, si parla già di un accordo già raggiunto con il Tottenham.

