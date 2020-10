Calciomercato Cagliari, il fuoriclasse minaccia l’addio: “Liga? Mi piace”

Fanno scalpore le ultime dichiarazioni rilasciate da uno dei giocatori simbolo del Cagliari. In un’intervista ha dichiarato che il suo sogno sarebbe quello di giocare nel campionato spagnolo. Possibile partenza alla fine di questa stagione?

Cagliari, Simeone minaccia l’addio: “Mi piacerebbe giocare in un club di Liga…“

Nei mesi scorsi aveva annunciato che gli avrebbe fatto molto piacere raggiungere il padre che allena proprio in Spagna. Stiamo parlando di Giovanni Simeone, il ‘Cholito‘. Ai tifosi dell’Atletico Madrid non dispiacerebbe l’idea di tifare sia per il papà che per il figlio che potranno stare, per la prima volta, nello stesso club. Anche se, secondo lo stesso calciatore, l’idea è quella di trasferirsi si nella Liga, ma per vestire un’altra maglia. Il numero 99 dei sardi ha rilasciato delle importanti dichiarazioni al programma spagnolo “El Transistor” su Onda Cero.

Queste le sue parole: “Tutti sanno quello che provo per l’Atletico, ma il mio desiderio in realtà è un altro. Mi piacerebbe molto giocare nel Siviglia. E’ una squadra che amo da sempre, non da poco. La Spagna mi è sempre piaciuta. Mio padre mi ha consigliato di trasferirmi in Italia e giocarci per qualche anno per poi provare nuove esperienze all’estero. Una volta trascorsi questi anni sarei migliorato molto come calciatore“.

Il centravanti, quest’anno, è partito alla grande

La Serie A è iniziata solamente da quattro partite. L’attaccante argentino ha già messo a segno tre reti. Pian piano sta imparando i meccanismi del nuovo tecnico Eusebio Di Francesco. Viene esaltato dal quotidiano ‘As‘. Gli stessi sperano che possa essere allenato, molto presto, dal suo papà. Per il momento, però, il patron Tommaso Giulini non ha alcuna intenzione di svendere il suo gioiello.

Ripresa degli allenamenti e nuovo giro di tamponi

Dopo la vittoria, fuori casa, contro il Torino i ragazzi di Di Francesco ritornano ad allenarsi nel pomeriggio nel centro sportivo di ‘Asseminello’. Domenica ci sarà la sfida contro il Crotone di Giovanni Stroppa, che ha strappato un punto sabato sera alla Juventus di Andrea Pirlo. In questo momento i sardi si trovano in isolamento fiduciario, dopo i casi Covid-19 che hanno colpito i granata. Sono in attesa di ricevere i risultati dei tamponi che sono stati effettuati nella giornata di ieri.

