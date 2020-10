Verona-Genoa, D’Amico: “Poco tempo, ci stiamo conoscendo in partita”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Verona–Genoa, davanti alle telecamere di Sky è intervenuto Tony D’Amico, direttore sportivo degli scaligeri.

Verona, le parole di D’Amico a Sky

Data un’occhiata alle formazioni ufficiali, parlano i protagonisti del postiticipo di Serie A di questa sera. Tocca al dirigente dei veneti, Tony D’Amico: “Purtroppo quest’anno bisogna adattarsi a tutte le difficoltà nuove. Non so quanto ci servirà per essere al 100%, purtroppo senza ritiro, con tanti cambi cambiamenti, non è facile, serve tempo per conoscersi, col mister, tra i ragazzi, praticamente lo facciamo durante le partite, anche in questo dobbiamo adattarci.