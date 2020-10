Roma, infortunio Smalling: ecco come sta il centrale inglese dopo la gara di ieri contro il Benevento nella quale non è sceso in campo.

Roma, infortunio Smalling: le condizioni ed i tempi di recupero

La Roma non avrà a disposizione Chris Smalling per questa settimana. Il centrale inglese, arrivato nell’ultimo giorno di mercato e tanto invocato dal tecnico Fonseca, non dovrebbe essere a disposizione per la sfida con lo Young Boys, in programma giovedì prossimo. La distorsione al ginocchio sinistro rimediata in allenamento a Trigoria, non ha permesso al calciatore di scendere in campo contro il Benevento nella giornata di ieri in campionato.

Fonseca preoccupato per Smalling

Questo lo terrà fermo anche nell’esordio in Europa League. La preoccupazione di Fonseca arriva però fino a lunedì prossimo, quando il club capitolino dovrà affrontare il Milan capolista a San Siro.

Non sappiamo se Smalling sarà in grado di giocare con il Milan, ma abbiamo tre ragazzi che possono fare bene anche contro Ibrahimovic. Ho grande fiducia nei miei giovani difensori”.

Fonseca sa che ha bisogno di avere a disposizione l’ex Manchester per trovare maggior equilibrio e dare solidità al reparto arretrato che ieri non ha convinto ed ha incassato due reti, ed un rigore contro, dal Benevento. L’ultima presenza di Smalling con i giallorossi risale al primo agosto, in occasione della partita contro la Juventus vinta dalla formazione di Fosneca per 2-1.

Roma, Smalling: i tempo di recupero

Una vera e propria tegola per Paulo Fonseca che spera di avere presto Chris Smalling. Il calciatore inglese ha fatto ritorno alla capitale negli ultimi minuti di calciomercato e il suo esordio stagionale non è ancora arrivato. Il calciatore spera di recuperare a Milano dalla distorsione al ginocchio subita in allenamento.

(www.gettyimages.it)

Si tratta di una lieve distorsione, dunque le condizioni di Smalling saranno valutate giorno dopo giorno. Titolare inamovibile per tutto lo scorso campionato, lo staff medico si sta impegnando per recuperarlo per la sfida di Serie A di lunedì 26 ottobre contro il Milan ma dopo le parole di ieri di Fonseca, i dubbi iniziano ad aumentare nei pressi di Trigoria.