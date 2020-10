Milan, arriva il comunicato ufficiale su Duarte

Leo Duarte sta per tornare in campo con il Milan: pochi minuti fa è arrivato un comunicato ufficiale del club nel quale si spiega che il suo calvario con il covid-19 sta per finire.

Milan, Duarte è guarito dal covid-19

Nota scarna ma esaustiva: il difensore centrale rossonero è guarito dal coronavirus. Così scende ancora il numero di rossoneri contagiati dal morbo: dopo Zlatan Ibrahimovic (tornato in campo più in forma che mai), ora è il momento di Leo Duarte. Come chiarito dal club, secondo il protocollo, il centrale è già tornato a lavoro, visto che è stata accertata la sua negatività.