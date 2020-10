Maran dopo Verona-Genoa: “Ci siamo dati una spiegazione su quanto visto a Napoli”

Verona-Genoa, Rolando Maran a Sky Sport

Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei grifoni, al margine di Verona-Genoa. Ecco le parole di Rolando Maran.

Le parole di Rolando Maran

“Non è stato facile stasera. I valori che dovevano prevalere, sono venuti tutti fuori. Hanno dato tutto quello che potevano dare in campo, noi non accontentiamoci di questo, ma oggi era fondamentale far venire fuori lo spirito. Anche col Napoli avevamo fatto bene, poi è da cancellare il secondo tempo. E oggi lo abbiamo fatto. Non siamo giudicabili oggi per il risultato, ma l’attaccamento e la voglia era quello che avevo chiesto e sono soddisfatto. Il secondo tempo di Napoli ci ha pesato molto. Per quello che abbiamo vissuto… diciamo che ci siamo dati delle spiegazioni”.

Su Shomurodov: “E’ stato catapultato in campo, arrivare nel calcio italiano e calarsi così, non è da tutti. Anche lui ha bisogno di mettere allenamenti nelle gambe con noi, per capire cosa vuol dire la Serie A. Oggi ci ha fatto vedere dei buoni propositi”.

Noi colpevoli su Napoli-Genoa? “E’ veramente triste sentire queste voci. Siamo molto attenti, eppure sembravamo noi i colpevoli per molti. Non fa piacere, ci siamo molto arrabbiati per questo”.