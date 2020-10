Juventus-Napoli non è finita: oggi De Laurentiis presenterà il ricorso

Juventus-Napoli tra vittoria a tavolino e ricorso. E’ questo il quadro generale del match non andato in scena lo scorso 4 ottobre per assenza dei partenopei. Gli azzurri, bloccati dalla ASL di Napoli, non partirono per Torino e portarono il Giudice Sportivo ad assegnare la vittoria a tavolino alla squadra di Andrea Pirlo, oltre ad un punto di penalizzazione.

Juventus-Napoli, De Laurentiis furioso

La sentenza del Giudice Sportivo, seppur ovvia in termini di legge, non è stata ben digerita dal Napoli che chiedeva di analizzare in modo più specifico le e-mail scambiate con la ASL nei giorni precedenti la gara. La spiegazione della Lega Calcio è arrivata attraverso le parole dell’amministratore, Luigi De Siervo che ha parlato di aereo disdetto il giorno prima della gara, precedentemente all’obbligo di quarantena stabilito dalla ASL. Il Napoli, però, non è rimasto soddisfatto e ha annunciato che ricorrerà alla Giustizia ordinaria per mettere in chiaro la situazione.

Juventus-Napoli, Agnelli: “Ricorso non ci tocca, decide la Giustizia”

Juventus-Napoli, De Laurentiis oggi presenterà ricorso

A 5 giorni dalla decisione del Giudice Sportivo, e dopo la vittoria contro l’Atalanta, il Napoli ha deciso di presentare ricorso. La volontà del club azzurro è quella di dimostrare la propria “innocenza” nei fatti e di recuperare sia la partita che il puntodi penalità. A giocare un ruolo fondamentale, chiaramente, sarà il protocollo della Lega Serie A, firmato da tutti i club, e dal rapporto delle Autorità Sanitarie Locali con il campionato italiano.

Stando a quanto riferisce Radio Kiss Kiss Napoli (radio ufficiale del club di De Laurentiis) sul proprio profilo Twitter, è oggi il giorno in cui l’avvocato Grassani presenterà ricorso.

“Caso Juve-Napoli: il Napoli oggi dovrebbe presentare l’istanza di ricorso alla Corte d’Appello. Sentenza non arriverà prima di 10-12 giorni“.

Juventus-Napoli, ecco perché gli azzurri sono stati condannati

+++ Caso Juve-Napoli: il @sscnapoli oggi dovrebbe presentare l’istanza di ricorso alla Corte d’Appello. Sentenza non arriverà prima di 10-12 giorni +++ — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) October 19, 2020

De Laurentiis: “Peccato non aver giocato contro la Juventus”

Dopo la spettacolare vittoria del Napoli contro l’Atalanta, il patron azzurro ha lanciato uno dei suoi messaggi sui socoial network.

“Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino #ADL”. Un tweet che susciterà un bel po’ di polemiche. Non sono mancate le risposte dei supporters sia bianconeri che dei partenopei sotto al suo post.