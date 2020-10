Hellas Verona-Genoa, formazioni ufficiali: le scelte di Juric e Maran

Alle ore 20:45 scenderanno in campo l’Hellas Verona di Ivan Juric ed il Genoa di Rolando Maran. Questo match concluderà la quarta giornata di campionato di Serie A.

Formazioni ufficiali Hellas Verona-Genoa: le scelte di Juric e Maran

Partita speciale per l’allenatore degli scaligeri, Ivan Juric. Quest’ultimo, infatti, è pronto ad affrontare il suo passato. E’ stato sia calciatore che manager dei rossoblù. Il Genoa di Rolando Maran torna a disputare una partita di campionato dall’ultima volta dopo la sconfitta esterna contro il Napoli. Dopo la trasferta partenopea è nato un vero e proprio focolaio a causa del Coronavirus che ha contagiato (tra calciatori e membri dello staff) 22 persone.

La partita contro il Torino, prima della sosta per le Nazionali, è stata rimandata. Per quanto riguarda le formazioni i veronesi dovranno rinunciare a Gunter e Barak, entrambi positivi al Covid-19. Oltre che a Cetin e Benassi per infortunio. I grifoni dovranno fare a meno di Criscito, Lerager, Cassata, Brlek, Destro e Zappacosta: ancora in isolamento fiduciario per aver contratto il virus. Fuori Sturaro e Parigini per problemi muscolari.

Debutto per Ceccherini. Maran ancora in emergenza

HELLAS VERONA (3-4-2-1) (IN ATTESA): Silvestri; Empereur, Cecchierini, Lovato; Faraoni, Tameze, Vieria, Lazovic; Zaccagni, Salcedo; Favilli.

GENOA (3-5-2) (IN ATTESA): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Zajc, Czyborra; Pandev, Shomurodov.

