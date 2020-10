Fourneau: l’arbitro di Juventus-Crotone, “retrocesso” in B come quarto uomo?

Ha fatto discutere la scelta dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) di designare il fischietto Francesco Fourneau in Serie B come quarto ufficiale di gara, dopo aver arbitrato sabato sera la partita tra Juventus e Crotone.

Fourneau, nessuna bocciatura: normale turnazione

Aveva fatto molto discutere il suo arbitraggio, sabato sera, nel match tra Crotone e la Juventus. Ha assegnato un rigore (giusto) ai calabresi (siglato da Simy) e nel secondo tempo ha espulso il neoacquisto Federico Chiesa per una brutta entrata su Luca Cigarini. Non solo: ha anche annullato un gol ai bianconeri con Morata che aveva mezzo piede in fuorigioco (grazie all’aiuto del VAR). In giornata sono arrivate le designazioni delle partite di Serie B ed il nome di Francesco Fourneau è apparso come quarto uomo nel derby di Calabria, di domani sera, tra la Reggina ed il Cosenza.

Bocciatura direte voi? Assolutamente no. Da quest’anno, infatti, l’Associazione Italiana Arbitri ha deciso di unificare la CAN A (Commissione Arbitri Nazionale) e la CAN B. Quindi, nel corso della stagione, vedremo spesso arbitrare anche fischietti internazionali nei campi della cadetteria. Quella di Crotone è stato il suo settimo gettone in Serie A.

Sui social è scoppiata la bufera

Diciamo che la designazione in Serie B dopo aver arbitrato la Juventus ha fatto molto discutere, specialmente sui social. Subito dopo la partita di sabato è stato criticato dai supporters della ‘Vecchia Signora’ per il suo modo di dirigere la gara. Altri, invece, hanno commentato come se fosse stato una “punizione” la sua retrocessione nel campionato cadetto (ma come spiegato in precedenza non è stato così). Si tratta di una semplice turnazione che vedremo molto spesso a partire da quest’anno: basti ricordare che il fischietto internazionale Daniele Orsato ha diretto la partita inaugurale Monza-Spal, quando settimane prima aveva arbitrato la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco.

Unico arbitro ad essere designato nell’ultimo turno

Fa più “scalpore” la notizia che è stato l’unico direttore di gara ad essere nuovamente designato, per il turno infrasettimanale di domani in Serie B, dopo le partite di sabato e domenica. Turno di riposo, invece, per gli altri suoi colleghi.

