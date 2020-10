DAL 17 OTTOBRE I VOTI LIVE, I VOTI UFFICIALI, I BONUS E I MALUS DI FANTACALCIO.IT SARANNO CONSULTABILI IN DIRETTA DURANTE LE PARTITE TRAMITE SKY Q

SKY Q – Fantacalcio: ora è tutto live

Da ieri, i Voti in tempo reale della redazione di Fantacalcio.it, gli unici voti ufficiali per il Fantacalcio®, saranno consultabili anche attraverso Sky Q durante le partite trasmesse da Sky. I Voti Live, che a fine partita diventeranno poi definitivi e ufficiali, così come i bonus e i malus assegnati ai giocatori delle partite di Serie A si potranno vedere in qualsiasi istante accedendo con il tasto verde del telecomando alla funzione Fantacalcio presente nell’App live di Sky Q. L’App live permette agli abbonati Sky Q di vivere la Serie A in modo interattivo, con highlights, risultati, classifiche, statistiche sempre aggiornate, a cui da questa settimana si aggiunge la grande novità di Fantacalcio®.

Un’esperienza imperdibile: lo spettatore – fantallenatore

Immagina di essere a casa, sul divano, in totale comodità e in assoluto relax. Anzi, no. Altro che relax. È appena iniziata la partita su Sky, ed in campo c’è l’attaccante per il quale all’Asta del Fantacalcio ti sei svenato contro il portiere, schierato dal tuo avversario. Dopo 15 minuti la partita è ancora sullo 0-0, ma l’arbitro fischia un rigore per i padroni di casa. Sul dischetto va proprio il tuo attaccante: tiro parato! E adesso? Il voto live dell’attaccante inevitabilmente scenderà, e quello del portiere è destinato a salire. Si, ma di quanto? Da oggi scoprirlo è facile!

Su Sky Q i voti live e ufficiali di Fantacalcio.it

Da oggi, durante tutte le partite di Serie A trasmesse su Sky, e nei pre e post-partita, infatti, tutti gli abbonati con Sky Q, potranno consultare in tempo reale il riepilogo di voti, eventi, bonus e malus dei match in corso. Come? Semplicemente utilizzando il tasto verde del telecomando. A quel punto lo spettatore, entrando nell’app Live e selezionando la funzione “Fantacalcio”, potrà scegliere la partita di suo interesse. Sullo schermo apparirà l’intero riepilogo del Live Voti ed Eventi Fantacalcio®, aggiornati ovviamente in tempo reale. Contemporaneamente, sarà possibile seguire la diretta della partita: il ruolo del fantallenatore e dello spettatore, adesso, potranno davvero sovrapporsi, arricchendo entrambe le esperienze, rendendole ancora più, uniche e imperdibili. Chi ha fatto assist? Come sta cambiando il voto di un giocatore? Chi è uscito, e chi è entrato? Chi ha sbagliato il rigore? Da oggi, potrai saperlo in ogni istante, senza staccare gli occhi né dal tuo televisore, né dalla partita.

Cos’è Sky Q

Sky Q è l’innovativa esperienza di visione che unisce i contenuti di Sky, i canali gratuiti del digitale terrestre e le app come DAZN – che consente agli abbonati di arricchire ulteriormente l’offerta calcio e sport già disponibile su Sky – Netflix, Mediaset Play, YouTube, YouTube Kids, Spotify e Vevo.

Sky Q offre agli abbonati un’esperienza facile, immersiva, e adatta alle esigenze di tutta la famiglia: il controllo vocale di Sky Q permette di accedere in modo immediato a tutti i contenuti, sportivi e non solo, disponibili su Sky. Inoltre, grazie al 4K HDR disponibile su Sky Q via satellite, gli eventi sportivi più rilevanti trasmessi da Sky hanno immagini più definite e colori ancora più vicini alla realtà. Infine, il Multiscreen wireless permette di guardare in contemporanea più programmi sulle tue TV di casa, su smartphone, tablet e PC, e interrompere la visione su uno schermo per proseguirla su un altro, dal momento esatto della pausa.