Conte e il “Lockdown circoscritto”: l’annuncio del Premier

Conte, il Premier annuncia il rischio: “Lockdown locale se la curva di contagi non cala”

Era intervenuto nella serata di ieri in conferenza stampa, ha parlato nuovamente agli italiani nel corso di questa serata, il Premier Giuseppe Conte, in merito ad un possibile nuovo lockdown per il nostro Paese. Ecco le sue parole.

Le parole di Giuseppe Conte sul possibile lockdown

“La manovra ha due obiettivi, vogliamo sostegno e rilancio per l’economia. Abbiamo attuato un progetto che permette di ridare fiducia e sviluppo alla nostra Italia. Sono già iniziate le interlocuzioni con la commissione per definire gli interventi economici, con ogni singolo euro, che servirà per lo sviluppo delle generazioni future. Non abbassiamo la guardia con il contagio, purtroppo la curva è preoccupante. Ci stiamo muovendo per evitare il lockdown totale, ma non possiamo escludere che potremmo essere costretti ai lockdown circoscritti“.