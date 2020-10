Calciomercato Roma: Milik pista non tramontata, le ultime

La Roma potrebbe ancora prendere Arek Milik. L’attaccante polacco, dopo esser finito a Napoli fuori rosa, potrebbe dire addio a gennaio prima di partire a zero a giugno.

Calciomercato Roma: Milik può arrivare a gennaio

Arek Milik può finire alla Roma anche a gennaio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero in casa Roma non sarebbe affatto tramontata l’idea di arrivare a gennaio ad Arkadiusz Milik.

L’attaccante, dopo l’accordo raggiunto in estate e le visite mediche in svizzera per il club romano, è rimasto fuori rosa a Castelvolturno.

La Roma pensa che potrebbe ancor andar via Edin Dzeko e per questo tiene aperta la trattativa con il Napoli.

La scelta deriva dalla possibilità ancora viva di un passaggio di Edin Dzeko all’Inter.

Mercato Roma: Milik se Dzeko non rinnova

In realtà i problemi legati ad Edin Dzeko, in gol due volte nella sfida di ieri sera contro il Benevento, sono dovuti al fatto che il bosniaco ad oggi percepisce 7.5 milioni di euro netti a stagione. La volontà della società è quella di spalmare il pesante stipendio del capitano su due anni ma la trattativa non è ancora giunta a conclusione.

Per questo motivo Dzeko, ad un passo dalla Juve anche a settembre, potrebbe andar via a gennaio. Se così fosse alla Roma servirebbe una punta e Milik sarebbe perfetto.

Ultime Roma, l’offerta a Dzeko

I Friedkin sono pronti a far sentire nuovamente importante Dzeko ma allo stesso tempo risparmiare. Per questo la società starebbe pensando al rinnovo con la stessa formula proposta in precedenza da Pallotta: spalmare il contratto fino al 2023, così da consentire al club giallorosso di gestire meglio il suo ingaggio pesante.

La società giallorossa, infatti, aveva deciso di rinnovare il contratto di Dzeko due anni fa a cifre altissime dopo il mancato addio in direzione Inter. Intanto Milik aspetta novità sperando di non perdere il treno Euro 2021 come confessato in patria:

“Il Napoli voleva rinnovare, ma mi diceva: “Rinnova questo contratto o vieni ceduto”. Si è parlato tanto di me, ma nessuno ha detto la verità. Il mio agente cercava squadra, poi alcune cose le ho scoperte dai titoli dei giornali come il fatto di essere fuori rosa”.