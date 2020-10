Il Napoli di Gennaro Gattuso ha iniziato ad ingranare le marce più alte del cambio e già con l’Atalanta ha mostrato qualità estremamente importanti in ogni reparto. Gli ultimi colpo di calciomercato hanno già fatto vedere di poter essere fondamentali nel nuovo modulo azzurro.

Calciomercato Napoli, piace ancora Boga

Gli azzurri hanno dimostrato grande capacità offensiva, con il ritrovato Lozano e con Victor Osimhen, già idolo della piazza e fondamentale nel gioco di Gattuso. Ma le qualità degli attaccanti non bastano ancora al tecnico che per gennaio ha chiesto un ulteriore sforzo alla società. Vuole anche Jeremie Boga nel suo pacchetto offensivo e solo con le cessioni di Milik e Llorente potrebbe arrivare il funambolico esterno ivoriano. Al momento non ha ancora esordito con il Sassuolo, causa Coronavirus ma presto potrebbe tornare ad essere decisivo per De Zerbi.

Calciomercato Napoli, il Sassuolo vuole rinnovare con Boga

Nella sessione di calciomercato estiva il Napoli ha provato a prendere Boga ma poi le reticenze del Sassuolo, la mancata cessione di Milik e la positività al Coronavirus del calciatore, hanno rallentato la trattativa fino a farla sfumare definitivamente. Ma potrebbe, come si diceva, solo essere rimandata perché Boga è un pallino di Cristiano Giuntoli e Gennaro Gattuso che punterebbero volentieri sull’ex Chelsea. Il Sassuolo, dal canto suo, non vuole privarsene facilmente, anzi. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club neroverde, sta pensando di avviare una trattativa per il rinnovo.

Sassuolo, prove per il rinnovo di Boga

Dopo un’estate travagliata in cui tanti club, fra cui anche Napoli e Milan, hanno provato ad acquistarlo salvo poi desistere, per Jeremie Boga ora il Sassuolo sta lavorando per prolungare l’attuale accordo che lo lega ai colori neroverdi fino al 30 giugno 2022. Secondo quanto si legge su calciomercato.com, infatti, il club neroverde vuole blindare ancora a lungo il talentuoso attaccante ivoriano, allontanando ogni assalto.

