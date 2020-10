Calciomercato Milan, sprint per il nuovo difensore: Musacchio nell’affare

Il Milan continua nel percorso di crescita che, ad oggi, ha portato il club rossonero ad essere primo in classifica in Serie A e pronto ad affrontare la prima giornata di Europa League. Il calciomercato del Milan è stato condotto con estrema lucidità dalla dirigenza che ha capito, al termine della scorsa stagione, di dover continuare a puntare sul progetto Pioli e non cambiare qualcosa che stava appena nascendo.

Calciomercato Milan, alla ricerca di un difensore centrale

L’unica pecca del mercato rossonero riguarda il difensore centrale. Con solo quattro uomini di ruolo a disposizione, Pioli si è spesso trovato in difficoltà in questo inizio a causa di infortuni continui e casi di Coronavirus. Dopo il recupero di Alessio Romagnoli, il problema dei titolari non persiste più ma in questo momento non ci sono difensori in panchina pronti a subentrare. Leo Duarte e Matteo Gabbia sono ancora ai box, positivi al Covid-19 e non possono garantire la propria presenza nelle prossime settimane. Per questo motivo il Milan sta già guardando alla prossima sessione di calciomercato per un nuovo difensore centrale.

Calciomercato Milan, interessa Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu è uno dei profili seguiti dal Milan per rafforzare la difesa. Nell’ultima sessione di calciomercato i rossoneri ci hanno provato ma la trattativa si è arenata di fronte alla richiesta di 25 milioni di euro da parte del Bologna. Secondo la dirigenza rossonera richiesta troppo esosa di fronte alla propria offerta di 15-18 milioni di euro più bonus. Ma l’affare potrebbe andare in porto a gennaio, perché il Milan è ancora alla ricerca di un difensore centrale. I nomi sul taccuino della dirigenza rossonera sono diversi. Piacciono Simakan, Ajer, Kabak e Milenkovic ma la pista Tomiyasu non è da escludere, anzi.

L’offerta del Milan per Tomiyasu

Il difensore del Bologna è uno dei titolarissimi di Sinisa Mihajlovic che, in estate, ha perso Bani e ha deciso di puntare sul forte asiatico accanto a Danilo. Il Milan non ha mollato il colpo e, secondo quanto riportato da todofichajes.com, è pronto a riprovarci mettendo sul piatto 15 milioni più il cartellino di Mateo Musacchio, offrendo una cifra che si avvicina alle richieste rossoblù e il cartellino di un difensore esperto.

