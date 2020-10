Calciomercato Milan, colpo a parametro zero per l’attacco

Il mercato in Italia non si ferma mai, e ne sa qualcosa il Milan, intenzionato a rinforzarsi ancora di più per mantenere i vertici della classifica. La squadra di Pioli è partita a razzo anche questa stagione, ma è chiaro ed evidente di come i rossoneri abbiano bisogno di altri innesti in attacco. Occhio alle occasioni low cost, con un vecchio obiettivo che sta ritornando sempre più di moda nelle ultime ore.

Ultime Milan: obiettivo Thauvin, può arrivare a parametro zero

Tra i tanti obiettivi del Milan per l’attacco c’è soprattutto Florian Thauvin, ala offensiva del Marsiglia, e giocatore di estrema qualità. Il francese, dopo stagioni sotto tono in Inghilterra, sta riuscendo finalmente ad esprimere tutto il suo potenziale in Francia, e nel corso del tempo è diventato sempre più una certezza in zona offensiva. Il Diavolo lo tiene d’occhio da diverse settimana, e adesso potrebbe essere arrivato il momento giusto per affondare il colpo. Il giocatore andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, e al momento non ci sono margini per trovare un accordo sul rinnovo: ergo può trasferirsi al Milan a parametro zero, a patto che Maldini e Massara si muovano con cura e al momento giusto. Questa la notizia riportata da cm.it.

Milan-Thauvin: rossoneri in pole

ll Milan continua ad inseguire Thauvin, e stavolta fiuta il possibile momento giusto per affondare definitivamente il colpo. Il rinnovo con il Marsiglia difficilmente arriverà, ed è per questo che i rossoneri vorrebbero accelerare i tempi, anche a causa della concorrenza. L’Atalanta ci ha provato, e potrebbe farlo anche qualche squadra di Premier o di Liga. Vecchi contatti tra club meneghino e Marsiglia, la quale aveva chiesto 15 milioni: niente da fare, il Milan aspetterà la scadenza.

Mercato Milan: assalto ad un talento

Intanto i rossoneri tengono d’occhio anche ai giovani prospetti del calcio europeo, e hanno intenzione di aggiungersi alla corsa per un talento dell’Ajax. Stiamo parlando di Gravenberch, centrocampista 18enne dei Lancieri. Occhio però alla concorrenza della Juventus.

