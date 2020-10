Calciomercato Milan, scippo alla Juve: Maldini pronto al colpo

Calciomercato Milan, il gioiello di Raiola può finire in rossonero: ecco di chi si tratta

Il calciomercato del Milan si infiamma, in ottica futura. Sì, perché sta mettendo in piedi un progetto molto interessante la società rossonera, con la coordinazione del duo composto da Maldini e Massara in costante lavoro, per garantire il meglio nell’organico di Stefano Pioli. Colpi per il presente e per il futuro sono arrivati nell’ultima sessione di mercato, importanti, perché daranno un importante contributo in vista dei tanti impegni che affronterà la squadra di Pioli da qui in avanti. E non si ferma qui il calciomercato, perché Paolo Maldini ha pronto l’asso nella manica: Ryan Gravenberch.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, da Ibra a Donnarumma: il punto sui rinnovi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan: addio Calhanoglu, ecco cosa chiede

Milan, Gravenberch in Serie A: il giovane talento dell’Ajax finisce nel mirino di Maldini

E’ un giovane talento dell’Ajax, che vede già la sua valutazione economica schizzare a cifre folli. Il classe 2002 fa letteralmente impazzire gli addetti ai lavori, tant’è che su di lui ci sono i diversi club europei, pronti a contattare Mino Raiola. L’agente italo-olandese, ha messo subito sotto la sua ala protettiva, il talento del ragazzo olandese. Stando a quel che rivelano i colleghi di TodoFichajes, sul fuoriclasse dell’Ajax ci sarebbe finito proprio il Milan, che lo strapperebbe via dalle idee della Juventus. I bianconeri lo avevano inserito nel proprio taccuino, ma il club di Milano sarebbe pronto a presentare un’offerta per Gravenberch.

Mercato Milan, offerta di 20 milioni in arrivo per Gravenberch: cifre e dettagli dell’operazione

Per il talento dell’Ajax, il Milan sarebbe disposto a presentare negli uffici di Amsterdam, un’offerta da ben 20 milioni. Ryan Gravenberch potrebbe finire in Serie A, precisamente al club rossonero. Il calciatore gioca in mezzo al campo e fisicamente è molto ben dotato. La stazza fisica di 190 centimetri gli permettono di essere padrone del centrocampo, nonostante i suoi soli 18 anni. Un altro baby-prodigio, pronto a far impazzire in Italia. L’Ajax chiede 20 milioni e il Milan sembra intenzionato ad avvicinarsi a quella cifra. Dovrà sbrigarsi Maldini, perché la concorrenza è molto elevata.