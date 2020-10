La Juventus di Andrea Pirlo è ancora in costruzione per il futuro e l’inizio di stagione non è stato dei migliori. I colpi di calciomercato non si sono ancora inseriti alla perfezione nel mondo Juventus ma il tecnico conta di lavorare sulle nuove idee per tornare a macinare gioco e vittorie.

Calciomercato Juventus, Pirlo vuole un centrocampista

Durante la prima conferenza stampa da nuovo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo mise subito in chiaro che il reparto su cui avrebbe puntato per mettere in mostra la sua idea di calcio fosse il centrocampo. Dopo lo scambio Arthur-Pjanic è arrivato anche Weston McKennie per il centrocampo ma in questo momento la Juve sembra ancora un cantiere aperto in mediana. Per questo motivo i bianconeri stanno pensando già a colpi nuovi in mezzo al campo per regalare ad Andrea Pirlo la quantità e la qualità che richiede.

Calciomercato Juventus, beffa dal Real Madrid? Le ultime

Calciomercato Juventus, piace Camavinga

A centrocampo la Juventus ha cercato anche di mettere a segno colpi di spessore molto alto. I nomi sulla lista di Fabio Paratici sono i francesi Paul Pogba e Houssem Aouar. I due centrocampisti, però, hanno valutazioni estremamente alte e nella scorsa sessione di calciomercato sono rimasti nei rispettivi club, causa restrizioni economiche dovute al Coronavirus. Ma in futuro potrebbero esserci altri interessamenti dai top club e lasciare Manchester United e Lione. Alla lista dei nomi che interessano alla Juventus, però, si è inserito anche Eduardo Camavinga, vero e proprio craque del calcio mondiale che, a 17 anni, ha già attirato gli occhi dei maggiori club europei.

Calciomercato Juventus, Dybala rischia? Rissa sfiorata con Paratici

Juve, anticipo su Inter e Real Madrid

Sul giovanissimo talento del Rennes, ci sono anche Inter e Real Madrid. I bianconeri, però, stando a todofichajes.com, starebbero provando a giocare d’anticipo e avrebbero già avviato i contatti. L’intenzione sarebbe usare Rugani, al momento in prestito al club francese, come pedina di scambio per ottenere uno sconto sul cartellino del mediano. Il Rennes lo valuta 70 milioni, la Juve spinge per sborsare una cifra cash al massimo di 40 milioni.

