Calciomercato Juventus: addio Dybala? Colpo di scena

La Juventus e Paul Dybala ancora non si avvicinano. Secondo quanto riportato da TS, infatti, i bianconeri sarebbero ancora lontani dall’intesa per il rinnovo.

Mercato Juve 2021: costretti a cedere Paulo Dybala?

La Juventus e Paulo Dybala ancora non hanno trovato un’intesa per il rinnovo. La stagione di Dybala resta ancora al palo. Il numero 10 non è sceso ancora in campo e non ha ancora rinnovato il contratto con i bianconeri che si avvicina pericolosamente alla scadenza.

Juventus: il contratto di Dybala è un problema

Mentre recupera dall’infortunio e dai problemi intestinali, Paulo Dybala pensa anche alla firma da apporre in calce ad un nuovo contratto. Quello attualmente in essere con la Juventus scadrà a giugno del 2022, e per questo ora la Juve spinga per un prolungamento prima della sessione invernale di mercato. Oltrepassare quella soglia comporterebbe il forte rischio, per la dirigenza bianconera, di complicare la trattativa e pensare anche alla cessione prima che il suo valore cali.

Il pressing di altri club sul giocatore, infatti, spaventerebbe la Juve che rischierebbe anche di dover liberare a parametro zero l’argentino.

Alla Continassa, tuttavia, Fabio Paratici ha già dichiarato più volte la volontà di prolungare il contratto del calciatore per diversi motivi: di campo e legati al brand.

Juventus: la pandemia ha sconvolto i piano di Dybala, incontro saltato con l’agente

Se non fosse arrivato il Covid-19, probabilmente, Dybala avrebbe già rinnovato. Tuttavia la pandemia e il bilancio in rosso dei bianconeri per 90 milioni di euro hanno complicato tutto.

Ad inizio ottobre, nei primissimi giorni a ridosso della chiusura del mercato, era in programma anche un incontro tra Paratici e l’agente di Dybala, Jorge Antun. Tuttavia il ds bianconero doveva restare nella “bolla” di isolamento. Una nuova data di incontro non è stata ancora fissata.

Ma quanto chiede Dybala? Ad oggi l’argentino percepisce 7,5 milioni milioni che Dybala e punta ad avere almeno i 12,5 con bonus che può arrivare a percepire De Ligt.

Ma la Juventus vorrebbe giocare al ribasso, magari con un contratto a salire che porti l’argentino a percepire quella cifra nel tempo. Se però l’accordo non sarà trovato, allora Dybala in estate sarà inevitabilmente ceduto anche dopo le voci di una rissa con Paratici.