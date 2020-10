Inter, a gennaio nel mercato arriverà un difensore centrale

Il nome numero uno per l’Inter a gennaio resta quello di Nikola Milenkovic. Il difensore è in scadenza tra due anno con la Fiorentina e non ha rinnovato.

Per l’Inter, ad oggi, il budget non è eccelso e per questo servirà un’occasione. Una potrebbe essere rappresentata da quel Nikola Milenkovic già trattato in estate, ma rimasto alla Fiorentina. I dirigenti viola hanno ribadito che senza rinnovo bisognerà cedere il ragazzo in scadenza 30 giugno 2022.

Il suo procuratore, Ramadini, ha ribadito l’indicazione della volontà di non firmare per cambiare aira. L’Inter lo sa e un tentativo lo farà. La valutazione di non meno di 40 milioni fatta dalla Fiorentina è alta ma, vista la necessità di cedere, i margini di trattativa salgono. Milenkovic, inoltre, nasce terzino e si è adattato da tempo a giocare da terzo di destra in una difesa a tre. Per quel ruolo sarebbe perfetto ed inoltre, in futuro, potrebbe liberare anche Milan Skriniar che non ha mai convinto Conte.