Calciomercato Inter, sta per sfumare un grande sogno di Conte

Il mercato di Serie A è sempre più attivo, e nonostante la sessione estiva sia terminata da diversi giorni, la maggior parte delle squadre italiane, sta ancora cercando di pianificare i prossimi colpi. Anche e soprattutto l’Inter vorrebbe puntellare la rosa, e per farlo avrebbe bisogno di un giocatore importante per il suo centrocampo. Antonio Conte ha le idee ben chiare in mente, e pare abbia già fissato determinati obiettivi.

Ultime Inter: Kantè non vuole lasciare il Chelsea

Tra i vari obiettivi prefissati dall’Inter, c’è sicuramente Kantè. Il centrocampista francese è un vero e proprio sogno per Conte, il quale lo vedrebbe benissimo nel suo centrocampo. Giocatore di temperamento, che recupera palloni e che li smista con grande intelligenza: l’ex Leicester si è creato una fama importante in queste ultime stagioni, e non è un caso che tantissime big europee lo vorrebbero nella propria squadra. Il Chelsea però se lo tiene stretto, e lui si tiene stretto i Blues: stando a quanto riportato da Le 10 Sport, pare che Kantè non abbia alcuna intenzione di lasciare Londra, nè a breve nè a lungo termine. Insomma, un pallino quasi definitivamente sfumato per i nerazzurri, costretti quindi ad inseguire come non mai, o a cambiare profilo.

Inter-Kantè: mollata la presa?

La notizia sulla volontà di Kantè non può che spiazzare l’Inter, ancora convinta di poter strappare un “si” importante del giocatore. Il francese per ora è felice al Chelsea, e una partenza da Londra non sembra essere affatto in programma. La presa sarà mollata? Per ora assolutamente no, i sondaggi e le avances continueranno, magari in attesa che qualcosa cambi. La speranza è l’ultima a morire, anche sul mercato.

Mercato Inter: altro assalto al Chelsea

Intanto l’Inter mantiene vivo l’asse con il Chelsea, anche per un altro giocatore: Emerson Palmieri. L’esterno italo-brasiliano piace tantissimo a Conte, e già questa estate erano stati effettuati dei tentativi, seppur timidi. Ora non è da escludere un nuovo assalto, con Ausilio e Marotta che stavolta tenteranno l’affondo in modo più agguerrito e deciso.

