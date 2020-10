Calciomercato Inter, dalla Spagna: conferme sull’addio

L’Inter continua il suo calciomercato, e lo fa con grande cura nei dettagli, soprattutto per quella che sarà la prossima sessione invernale. A gennaio cambieranno diverse cose, e tra queste ci saranno delle cessioni: in rosa c’è qualche esubero, e sia Ausilio che Marotta vogliono trovare sistemazione ai giocatori non centrale nei piani di Conte. Attenzione alle ultime notizie che arrivano dalla Spagna.

Ultime Inter: addio Eriksen, arrivano conferme dalla Spagna

Tra i giocatori meno utilizzati di Conte c’è sicuramente Christian Eriksen, arrivato con grandi aspettative dal Tottenham, e passato sempre di più in secondo piano nel corso di questi lunghi mesi. Il danese è stufo di questa situazione, vorrebbe giocare di più, e vede la sua carriera a rischio con la maglia nerazzurra. Una cessione sembra essere la pista più percorribile, con delle conferme che arrivano di giorno in giorno. Dalla Spagna infatti, stando a quanto riportato da Todofichajes, è arrivata una notizia importante: pare che il giocatore dirà addio all’Inter a gennaio, con un PSG che lo ha messo in cima alla lista delle preferenze. Futuro a Parigi per l’ex Spurs? Possibile, Leonardo è disposto all’investimento, i nerazzurri vogliono recuperare i 20 milioni che hanno speso.

Futuro Eriksen: tra incertezze e pretendenti

Il futuro di Eriksen continua ad essere avvolto nel mistero, e intanto diverse pretendenti si stanno facendo avanti per il danese. Sia i nerazzurri che il danese sono ben disposti ad ascoltare le proposte che arriveranno, altro sintomo di come le cose non stiano andando per nulla bene. La prestazione insufficiente al derby ha portato altri dubbi, e Conte è stanco delle polemiche. Il PSG si sta facendo avanti, ma attenzione anche al Manchester United. Le possibilità che ci sia un cambio di rotta sono sempre più minime, il tempo sta scadendo.

News Inter: altra cessione a gennaio

L’Inter deve gestire la situazione Eriksen, ma deve fare lo stesso anche per Skriniar. Il centrale slovacco rischia di diventare un altro caso, ed è per questo che un addio non è affatto da escludere, anzi. Pare infatti che il difensore abbia già un accordo con una big.

