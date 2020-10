L’Inter di Antonio Conte non è riuscita a mettere subito in mostra tutto il potenziale dopo l’importantissima campagna acquisti dell’ultima sessione di calciomercato. Il tecnico leccese non è soddisfatto dell’intera rosa a sua disposizione e sta già lavorando, con Marotta e Ausilio ai nuovi acquisti da effettuare a gennaio.

Calciomercato Inter, Conte vuole un nuovo esterno

I nerazzurri, durante gli ultimi giorni di calciomercato, hanno cercato un nuovo esterno sinistro, per dare possibilità a Perisic e Young di riposare ed avere valide alternative di ruolo. Le prime giornate di Serie A hanno evidenziato gravi problemi in fase difensiva per i nerazzurri che non riescono a contare su tutti gli uomini in campo per non subire troppe reti e questo ha fatto infuriare Conte. Sulla fascia sinistra c’è il problema Ashley Young, ancora alle prese con il Coronavirus e lontano dal campo da due settimane. Al suo posto Conte ha schierato Ivan Perisic, determinante in fase offensiva ma quasi assente in quella difensiva, lasciando la difesa spesso libera e sotto attacco.

Calciomercato Inter, si punta forte su Emerson Palmieri

Il primo esterno sulla lista della coppia Marotta-Ausilio è Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano è fuori dai piani di Frank Lampard al Chelsea e potrebbe dire addio nella sessione di mercato di gennaio. L’Inter lo ha già seguito in estate ma non è riuscita a prenderlo ma ci riproverà sicuramente perché Conte stravede per lui dopo la stagione vincente ai tempi del Chelsea. Dalla Spagna rivelano come l’Inter abbia deciso di fare lo sprint decisivo per portare Emerson Palmieri a disposizione di Antonio Conte già nel mercato di gennaio.

Inter, ecco quanto vuole il Chelsea

Secondo quanto riferito da todofichajes.com, l’Inter avrebbe deciso di portarlo a Milano già nel mercato di gennaio: il giocatore avrebbe anche già dato il suo benestare all’operazione. Anche i Blues, ora, sarebbero entrati nell’ottica di cedere Emerson Palmieri al più presto e sarebbero intenzionati ad accettare un’offerta da 15 milioni di euro. La priorità del calciatore, infatti, è quella di essere ceduto per giocarsi le chance per disputare il prossimo Europeo agli ordini di Roberto Mancini e l’Inter sarà la destinazione perfetta.

