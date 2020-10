Calciomercato Fiorentina, futuro Castrovilli: presto l’annuncio

La Fiorentina di Beppe Iachini continua a non convincere e anche alla quarta giornata di campionato, contro lo Spezia, non arriva la vittoria. L’unica è arrivata alla prima di stagione contro il Torino, poi due sconfitte con Inter e Sampdoria e ora il pari con lo Spezia di Italiano. Continuano a circolare le voci di un possibile esonero di Iachini se dovesse continuare così. Oggi, allo stadio, era presente anche il patron Rocco Commisso con tutta la dirigenza viola che non possono assolutamente ritenersi soddisfatti dopo il mercato concluso in queste ultime sessioni. L’allenatore potrebbe dire addio nelle prossime settimane. Intanto, ora la società deve concentrarsi anche su altro.

Calciomercato Fiorentina, rinnovo Castrovilli

Gaetano Castrovilli ha deciso di diventare la nuova bandiera della Fiorentina. Il centrocampista classe 1997 ha scelto la maglia numero dieci per questa stagione e ora vuole restare ancora a lungo per il futuro con questo nuovo progetto di Commisso. Via Chiesa, ma non lui. Tante le richieste arrivate e i sondaggi fatti dai grandi club, ma lui ha sempre tenuto le porte chiuse ringraziando i vari interessati. Castrovilli vuole essere presente e futuro di questa Fiorentina. Il calciatore e il club già stanno lavorando per un nuovo rinnovo di contratto, nonostante l’attuale contratto non è in scadenza in breve termine.

Mercato Fiorentina, Castrovilli rinnova: presto l’annuncio

In casa Fiorentina si lavora per il presente e per il futuro. Il club è impegnato con la questione rinnovi, tanti calciatori in scadenza, ma la priorità ad oggi è Gaetano Castrovilli. La società vuole premiare il calciaotre che ha deciso di restare con un nuovo ingaggio, inoltre, il suo attuale contratto in scadenza nel 2024 sarà esteso fino al 2025. Accordo ormai raggiunto tra le parti, manca solo l’ufficialità che è attesa nelle prossime settimane. Pezzella, Milenkovic e Biraghi gli altri calciatori che sono in trattativa con il club viola per capire se ci sono le possibilità di firmare un nuovo contratto.

