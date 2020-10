Il Cagliari pesca a sorpresa dal mercato degli svincolati. Potrebbe arrivare un terzino destro.

Calciomercato Cagliari: Schelotto in arrivo?

Il Cagliari potrebbe prendere Schelotto. La carriera di Ezequiel Schelotto, reduce dall’esperienza al Brighton, in Serie A potrebbe non essere conclusa.

Secondo quanto riportato da Fantacalcio.it, il terzino dopo che il club inglese non gli ha rinnovato il contratto potrebbe tornare in Serie A.

L’ex centrocampista argentino è attualmente svincolato e cerca una nuova sistemazione. Per questo motivo sulle sue tracce ci sarebbe il Cagliari, che sta pensando di tesserarlo per dare un’alternativa a Di Francesco sia in attacco (dove ieri ha giocato l’adattato Nandez) che come terzino (dove è sceso in campo il giovane Zappa).

Ultime Cagliari: Schelotto per allargare la rosa

A 31 anni Schelotto ha alle spalle anche una presenza in Nazionale Italiana e 7 nell’Under 21 azzurra. L’esterno, che aveva giocato anche in Portogallo oltre che in Inghilterra, aveva vestito anche la maglai dell’Itner addirittura segnando nel derby.

Per Schelotto l’ultima parentesi in Italia era stato l’infruttuoso prestito dell’anno scorso al Chievo Verona, club nel quale aveva giocato molto poco. Poi il ritorno al Brighton, che pur provando a piazzare il calciatore, alla fine ha deciso di farlo arrivare fino alla scadenza. Per l’esterno il prossimo passo potrebbe essere quello del ritorno in Italia, precisamente in Sardegna visto che Di Francesco e il Cagliari hanno bisogno di un esterno.

Schelotto e l’annuncio social

Il calciatore Schelotto sarebbe già pronto a dire sì alla squadra del presidente Giulini. Ma c’è dell’altro, anche via social sarebbe scappato ai calciatori un indizio.

E’ arrivato, infatti, un segnale importante sulla possibile felice conclusione nei contatti tra i sardi e il giocatore.

Quale? Quello della soddisfazione espressa su Instagram da Schelotto per la vittoria dei rossoblu a Torino. Ancora più eloquente il messaggio dell’amico Nandez: “Ti aspettiamo”. Dunque, tutto sembra pronto per l’arrivo di Schelotto in rossoblu nelle prossime ore.