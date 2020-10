Udinese-Parma, Liverani: “Mai pensato di lamentarmi dei positivi”

Dopo la sconfitta contro l’Udinese, il tecnico del Parma ha commentato la gara contro i friulani in diretta davanti alle telecamere di Sky Sport.

Udinese-Parma, le parole di Liverani a Sky

Liverani commenta il passo falso per i gialloblu avvenuto oggi alla Dacia Arena. I ducali avevano molte scusanti, ma il mister non cerca alibi davanti ai microfoni di giornalisti: “Sono convinto che con il tempo ci toglieremo le nostre soddisfazioni. Normale che senza ritiro, proprietà nuova, 7 covid, Nazionali, le difficoltà sono tante, non è passato mai nella nostra testa di piangerci addosso per i positivi. Oggi abbiamo dimostrato che siamo tutti titolari“.

