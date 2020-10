Alla Dacia Arena di Udine, va in scena Udinese-Parma, match delle 18 della domenica di Serie A. Le due squadre sono tra le ultime della Serie A: l’Udinese è fermo ancora a zero punti, a causa delle tre sconfitte consecutive maturate nelle prime tre gare. Per il Parma, invece, i punti in classifica sono 3, grazie alla vittoria interna contro il Verona di due settimane fa.

Udinese-Parma, le parole di Becao

Il difensore dell’Udinese, Rodrigo Becao, intercettato dai microfoni Sky Sport, ha analizzato il match col Parma

“Sicuramente il fatto di non avere ancora raccolto punti sta diventando pesante per noi ma sappiamo cosa dobbiamo fare per invertire la tendenza. Dobbiamo continuare a lavorare e dare subito una risposta, quella vista finora non era la vera Udinese e faremo del nostro meglio per fare risultato oggi”.

Situazione Covid? “Non saprei, non vorrei nemmeno parlarne in questo momento. Noi dobbiamo solo pensare a noi stessi e lasciare fuori tutto il resto”.

Parma, le parole di Laurini

Intervenuto ai microfoni Sky Sport, il difensore del Parma Vincent Laurini ha parlato del delicato match con l’Udinese.

“Noi dobbiamo dare qualcosa in più a livello globale. Affrontiamo l’Udinese, che è una squadra molto forte: al di là dei risultati che ha fatto, ha creato tantissimo. E’ una squadra molto organizzata: dovremo stare attenti”.

